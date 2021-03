Depois de ter sido anunciado de forma oficial que as galas de 'Big Brother - Duplo Impacto' passariam a ser aos sábados devido à estreia de 'All Together Now' - marcada para este domingo, dia 7 -, surgiram na imprensa diversos rumores que envolvem o nome de Cristina Ferreira, Teresa Guilherme e Cláudio Ramos.

Os rumores davam conta de um alegado mal-estar entre Teresa Guilherme e a diretora de ficção e entretenimento da TVI, alegando que a apresentadora do 'BB' teria achado que tinha sido despromovida com esta decisão e até que o seu futuro poderia estar em risco.

Fonte oficial da comunicação da TVI garante agora que esta informação "não é verdadeira".

"Cada estação de televisão tem a sua estratégia e a mudança de dia de emissão do 'BB' para sábado permite à TVI oferecer aos portugueses um fim de semana de puro entretenimento. E com surpresas", promete a estação de televisão, anunciado em seguida a grande novidade.

"A noite de domingo não se encerra no 'All Together Now', a TVI vai emitir logo de seguida um 'BB Extra' com uma primeira parte especial: em direto com Teresa Guilherme e Cláudio Ramos e com uma reviravolta no jogo", é anunciado.

Mais tarde entram em estúdio "Alice Alves e Mafalda Castro acompanhadas de comentadores e do concorrente expulso".

Leia Também: Elegante e cheia de estilo. Os 10 melhores looks de Alice Alves no 'BB'