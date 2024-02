Sandra Felgueiras é a grande convidada da próxima emissão do 'Dança com as Estrelas', já no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, e a jornalista antecipou este desafio um dia antes.

Com recurso às redes sociais, Sandra começou por falar no seu compromisso com a "verdade", durante o exercício da sua profissão, falando depois no facto de isso não ser, de todo, incompatível com a participação no concurso apresentado por Cristina Ferreira.

"Quando comecei a escrever sobre a verdade, foram muitos os que se indignaram. Mas a busca pela verdade é a minha missão e o jornalismo é a via para a concretizar. Agora quando me veem a atuar, perguntam-me se é compatível? E eu respondo: 'como não?'", começou por escrever.

De seguida, Sandra deixou várias questões, sem lhes dar qualquer resposta: "Não somos todos pessoas de carne e osso? Humanos que se divertem, comem, bebem e dançam? Não é melhor conhecermos todas as facetas (publicitáveis) de quem nos entra diariamente pela casa dentro do que formarmos opinião sem qualquer possibilidade de avaliação prévia".

"Eu sou uma mulher de desafios. E raramente digo que não. Gosto de aprender. A humildade é uma virtude de gente maior. Eu tento sê-lo. Hoje darei notícias. Amanhã dançarei em direto. Vão ser dias em pleno. Espero que vejam! E espero o vosso feedback", concluiu a pivô do 'Jornal Nacional'. Ora veja:

Leia Também: "Se ganhar o 'Dança', vou dedicá-lo também aos meus colegas"