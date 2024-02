Cantor há vários anos, Miguel Cristovinho descobriu recentemente uma paixão que poderá passar a fazer parte dos espetáculos dos D.A.M.A.. O artista, de 32 anos, é um dos concorrentes do 'Dança com as Estrelas', e depois de uma gala atribulada viu confirmada a sua continuidade no concurso.

Na noite do passado sábado, 17 de fevereiro, Cristovinho foi um dos menos votados e disputou, por isso, o lugar com Raquel Tillo. Acabou salvo pelos espectadores mas quis ceder o lugar à colega, o que acabou por não acontecer. A atriz não aceitou a sugestão e a decisão de quem vê o programa acabou respeitada.

Dias antes, durante a apresentação do espetáculo que os D.A.M.A. irão dar em 14 de fevereiro de 2025, Miguel Cristovinho tinha falado com o Fama ao Minuto precisamente sobre o programa da TVI. De sorriso no rosto, confessou sentir-se feliz por esta oportunidade e até confessou que pensa em ganhar.

"Sinto que sou uma pessoa que precisa muito de se expressar artisticamente. Tive a sorte de me juntar aos D.A.M.A. e de me poder expressar através da música, mas fico muito feliz por poder fazê-lo também através da moda, de vídeos, de pensar em espetáculos... A dança era algo que não sabia que também gostava e também me ajuda a expressar", começou por dizer, acrescentando depois a importância do apoio de Miguel Coimbra e Kasha neste desafio.

"Sinto que sou sortudo por poder fazer coisas que adoro, por poder aceitar desafios destes e ter colegas de banda - que são amigos acima de tudo - que me apoiam sempre a 100% em qualquer que seja o projeto fora do trabalho em comum. Se ganhar o programa, vou dedicá-lo também aos meus colegas", concluiu.

Vale lembrar que por ter espetáculos agendados para os próximos sábados, as atuações de Miguel Cristovinho serão gravadas e transmitidas durante a gala em diferido.