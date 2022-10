Atriz mostrou-se radiante ao contar que tudo aponta para que dê as boas-vindas aos filhos no dia do aniversário do falecido pai.

Grávida de gémeos aos 48 anos, Hilary Swank falou na previsão da data de nascimento dos bebés, que será num dia muito especial. Quando marcou presença no 'The Drew Barrymore Show', Hilary Swank contou que os filhos irão nascer no dia em que o falecido pai, Stephen Michael Swank, fazia anos. "Sim, eu sei. É tipo [uau]", reagiu, muito entusiasmada, como cita o Page Six. De recordar que Stephen - que morreu em outubro de 2021 - nasceu no dia 16 de abril. Leia Também: Aos 48 anos, Hilary Swank anuncia que está grávida de gémeos