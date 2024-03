Hilary Swank esteve à conversa com Jenna Bush Hager e Hoda Kotb no 'Today with Hoda & Jenna' e falou abertamente sobre a maternidade. A atriz, recorde-se, foi mãe pela primeira vez aos 48 anos, dos gémeos Aya e Ohm, que nasceram em abril do ano passado, fruto do casamento com Philip Schneider.

Hilary Swank contou que sempre quis ser mãe, mesmo quando era uma "miúda" tinha esse desejo. "Mas também tenho esta carreira que foi como um bebé para mim, pela qual dei tudo de mim. E depois tive de encontrar o companheiro certo...", acrescentou.

Sobre o facto de ter dado as boas-vindas aos filhos gémeos numa idade já mais 'tardia', comentou: "Não sei como teria sido se tivesse sido mãe mais jovem, mas acho que há algo em mim agora que sou capaz de lhes dar mais atenção, de uma forma que não teria conseguido antes".

"Posso dar-lhes tudo de mim porque estou numa posição abençoada em que posso escolher ir trabalhar ou tirar uma folga", acrescentou, destacando também alguns "clichês, que são verdadeiros" da maternidade, como "nunca mais vais dormir".

