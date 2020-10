Em casa de Hilary Duff e Matthew Koma viveu-se um dia muito especial este domingo, 25 de outubro. A filha do casal, a pequena Banks Violet Bair, completou dois anos, como foi destacado no Instagram.

"A Banksy Bair faz 2 anos! O meu amor, a minha doce menina, o meu anjo. Obrigada!!! Dois anos incríveis com o teu sorriso e os teus olhos brilhantes. [...] Obrigada por nos escolheres! O papá tem todas as palavras poéticas, vejam o feed dele", escreveu a atriz na legenda de um vídeo que destaca algumas imagens da menina.

Por sua vez, Matthew disse: "Feliz segundo aniversário para ti, meu doce bebé Banks. É o maior privilégio da minha vida ser teu pai e estou infinitamente orgulhoso/admirado do pequeno humano que és e do grande humano em que te estás a tornar".

"Realmente não há palavras, conversas estimulantes, blogs de pais ou podcasts do que esperar que me pudessem ter preparado para a quantidade de alegria, plenitude e significado que tu me dás de hora a hora. Estou a aprender todos os dias e lamento não te colocar sempre o cabelo direito, fazer a massa com queijo tão boa quanto tu mereces e dar-te uma banda sonora muito mais adequada para os teus 20 anos do que para os dois anos", acrescentou.

"[...] Desculpa, ainda não podes ler isto. Um dia vais ler... e vais chorar de felicidade ou porque esta foto tua na casa de banho existe para sempre. Feliz aniversário, bair bair", rematou.

Recorde-se que a atriz é ainda mãe de Luca, de oito anos, da relação anterior com Mike Comrie.

