A família de Hilary Duff está prestes a aumentar. A atriz, de 33 anos, está grávida pela terceira vez, como destacou na sua página de Instagram, este sábado.

"Estamos a crescer!!! Principalmente eu", escreveu na legenda de uma publicação em que aparece na companhia do marido, Matthew Koma.

Por sua vez, Matthew disse: "A quarentena foi divertida lol. Bebé #3 - 2021".

Recorde-se que a atriz já é mãe de Luca, de oito anos, da relação anterior com Mike Comrie, e de Banks, de dois anos, do casamento com Matthew Koma.

Leia Também: Marido de Hilary Duff faz tatuagem com nome da atriz... no rabo