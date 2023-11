Nos Estados Unidos da América, o Halloween é uma oportunidade para puxar pela criatividade no que aos disfarces diz respeito. The Rock, por exemplo, surpreendeu os fãs com a sátira que escolheu fazer este ano.

O ator decidiu mascarar-se de David Beckham, vestindo uma camisola do Manchester United e usando ainda uma peruca loira.

Depois, The Rock partilhou nas redes sociais um vídeo do disfarce, acabando por provocar muitas gargalhadas na caixa de comentários. Ora veja:

