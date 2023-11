No dia em que se celebra o Halloween (ou o Dia das Bruxas), Sara Prata refletiu sobre esta data e decidiu partilhar os seus pensamentos com os seguidores da sua página de Instagram.

"Apercebo-me que cada vez mais gente o celebra cá, mas hoje para mim os monstros, os zombies, o sangue e os doces não me fizeram muito sentido. Talvez pelo que temos visto nos últimos dias, não sei. Pensei muito no que ia dizer e fazer quando tocassem à campainha", escreveu numa publicação que fez na rede social esta terça-feira, dia 31 de outubro.

"Então decidi dizer assim: 'Cá em casa só vivem fadas e princesas, mas se quiseres podes levar um bocadinho da nossa luz para iluminares o teu caminho!' Esta vai ser a nossa frase sempre que abrirmos a porta. Bem sei que para os miúdos hoje é um dia para brincar e comer doces. Mas hoje senti que as nossas crianças mesmo quando estão a brincar precisam sobretudo do lado bonito e brilhante da vida", acrescentou.

"Ok, não vão levar doces daqui e se calhar vou ter uns ovos partidos na porta, mas hoje acho que prefiro passar a mensagem que mesmo num mundo que por estes dias está negro e tem tantos monstros… podem elas ser a luz", completou.

A publicação recebeu várias reações na caixa de comentários, destacando-se a mensagem de Catarina Gouveia que se identificou com as palavras de Sara Prata. "Identifiquei-me muito com o teu raciocínio, é isso mesmo. Precisamos de luz", comentou.

