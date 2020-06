Sempre igual a si própria, Cardi B protagonizou um momento hilariante enquanto fazia um vídeo em direto com os fãs na sua conta de Instagram. O mesmo foi partilhado e já se tornou viral nas redes sociais.

Trata-se da altura em que a artista se encontra com alguns fãs e um deles lhe pede para lhe dar um beijo. Mostrando-se indignada com o atrevimento do admirador, a rapper relembrou que era casada, pelo que não iria fazer nada.

"Esse miúdo branco é maluco, acabou de me pedir um beijo. Ele não sabe que eu sou casada?", questionou, sem deixar de achar graça ao assunto.

Veja o momento de seguida.

