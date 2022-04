Jason Momoa partilhou há poucos dias a fotografia de um jantar de grupo no qual se encontrava Al Pacino e a imagem tornou-se viral no Twitter.

Isto porque o registo revela que o ator é fã do Shrek - tanto que a sua capa de telemóvel é uma montagem com o rosto da personagem de animação.

O gosto do artista, de 81 anos, pelo protagonista do filme de animação que estreou em 2001 ganhou destaque nas redes sociais, com muitos internautas a mostrarem-se impressionados.

Leia Também: Lady Gaga e Al Pacino destacam-se com gesto amoroso em antestreia