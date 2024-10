Bill Maher foi 'apanhado' a sair no mesmo carro que a namorada de Al Pacino, Noor Alfallah. De acordo com o Page Six, foram vistos à saída do Chateau Marmont Hotel em Los Angeles, no fim de semana.

O comediante, de 68 anos, estava ao volante enquanto Noor Alfallah seguia ao seu lado e pareciam muito relaxados perante as lentes dos paparazzi, que não os deixaram 'escapar' quando saíam do hotel de luxo.

As imagens rapidamente foram divulgadas pela imprensa internacional, mas também já circulam nas redes sociais.

