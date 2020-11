Depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada, Jessica Athayde e o filho, o pequeno Oliver, começaram a cumprir o período de isolamento profilático recomendado pelas autoridades de saúde nestas ocasiões.

Deixando um relato destes dias aos seus seguidores do Instagram, a atriz acabou por fazer uma descrição hilariante que não passou despercebida.

"Aprendi umas coisinhas novas... esta semana em casa também percebi que perdi a cabeça quando achei que o projeto de fazer uma árvore de Natal de Lego ia ser peanuts, mas vou conseguir", notou.

"A minha sinusite continua ao rubro, e até à data o teste da zaragatoa que mais me pareceu que estavam a fazer ovos mexidos no meu cérebro deixou sequelas... nem sei se é segunda ou sábado ou domingo", continua.

"No entanto o mais importante estamos negativos e sem sintomas, já sabemos as músicas todas do Dave e Ava de cor e salteado e já aprendemos a fazer quase todos os sons dos animais. Também reparei que o meu nariz cresce todas as semanas ou dias (detalhe muito importante)", completa.

