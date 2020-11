Jessica Athayde continua em isolamento profilático e esta sexta-feira voltou a atualizar as redes sociais para partilhar com os seguidores como tem passado os seus dias.

Além de desfrutar da companhia do filho, Oliver, de um ano, tem estado "colada à televisão a ver as eleições [norte-americanas] com o aquecimento ligado e chá ao lado".

Por estes dias, os Estados Unidos têm vivido em grande frenesim com a longa espera até que seja apurado o novo presidente. Atualmente, pensa-se que o desfecho vai ser conhecido em breve: Se ganhar o estado da â, Joe será sucessor de Donald Trump.

