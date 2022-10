Alec e Hilaria Baldwin não podiam estar mais felizes com a família que construíram juntos e fazem questão de partilhar alguns momentos com os fãs. Pais de sete crianças, a companheira do ator decidiu presentar os seguidores com uma carinhosa fotografia que reúne todas as crianças.

Uma publicação que rapidamente se encheu de carinhosas reações, com destaque para os comentários do pai 'babado'. "Amo-vos. Todos... vocês", disse Alec Baldwin.

Mas não ficou por aqui e escreveu ainda na caixa de comentários: "Quem tem mais sorte que nós?".

De recordar que o casal tem em comum a pequena Carmen, de nove anos, Rafael, de sete, Leonardo, de seis, Romeo, de quatro, Eduardo, de dois, Maria Lucia, de um, e da bebé Ilaria, que nasceu em setembro. O ator é ainda pai de Ireland, de 26 anos, fruto da relação passada com Kim Basinger.