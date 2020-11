Com a chegada da pandemia a Portugal, sem dúvida que uma das áreas profissionais que mais se viu afetada foi a da Cultura. Até ao momento, apelos já foram feitos por artistas que garantem que existem muitíssimos casos de pessoas do espetáculo a passarem por dificuldades financeiras.

Foi a pensar neles que César Mourão fez a mais recente publicação do Instagram, revelando uma decisão por ele tomada que sensibilizou os seguidores.

"Hesitei em fazer este post, porque até já fiz o mesmo sem o dizer, mas serve para que seja mais um alerta. Não cancelem espetáculos, há mesmo muita gente sem trabalho. Dia 27 farei Campo Pequeno e abdicarei do meu cachet para dividir pelos meus músicos e técnicos. Estão comigo há muitos anos tenho que estar com eles neste. O dinheiro do vosso bilhete será mais do que bem empregue", informou.

