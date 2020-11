César Mourão tem motivos para ser um pai 'babado'. Na sua conta de Instagram, o comediante partilhou com os seus seguidores um gesto do filho Martim, de dois anos, que o tocou bastante.

"O meu filho é o da esquerda, à direita um amigo do colégio, é talvez o valor que mais me preocupo em passar aos meus filhos, o da amizade, estarmos lá para o outro. Boa miúdo", notou na legenda da publicação.

Importa notar que César é também pai de Xavier, que nasceu no passado mês de outubro, fruto do seu relacionamento com Joana Lousão.

O apresentador tem ainda mais uma filha, Mariana, de 11 anos, de uma relação anterior.

