O mês começou com a maior das felicidades para César Mourão, que no dia 1 deu as boas-vindas ao terceiro filho, o pequeno Xavier.

Reservado quanto à vida privada, o comediante tem-se mantido discreto nesta fase, contudo, brindou os seguidores com um ternurento registo fotográfico do bebé que aparece apenas a sua mão.

Recorde-se que o recém-nascido é fruto da atual relação do humorista com Joana Lousão, da qual nasceu também Martim, que completa dois anos em novembro. César Mourão é ainda pai de Mariana, de 11 anos, de uma relação anterior.

Leia Também: Revelada a primeira fotografia do terceiro filho de César Mourão