César Mourão surpreendeu este sábado, dia 3, os seus seguidores da rede social Instagram ao partilhar na sua conta oficial a primeira fotografia do seu terceiro filho.

"Xavi", pode ler-se na legenda de uma ternurenta imagem a preto e branco, onde vemos parte do rosto do bebé e a sua mãozinha.

Xavier, recorde-se, nasceu no dia 1 de outubro. O menino resulta da relação do humorista com Joana Lousão. Ambos já são pais de Martim, que irá completar dois anos no próximo mês de novembro.

Mariana, de 11 anos, é a filha mais velha de César Mourão e resulta de uma relação anterior.

