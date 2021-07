Hernâni Carvalho completa 61 anos esta sexta-feira, 16 de julho, e foi acarinhado durante o programa 'Casa Feliz', da SIC.

Já no final do formato, o jornalista revelou como é que ia festejar a data, e foi nessa altura que falou do noivado.

“Vou ter com os meus dois rapazes e com a Manuela que já não é a minha namorada. Felizmente deixou de ser minha namorada", disse, confirmando depois que está "noivo”.

Recorde-se que Hernâni Carvalho tem dois filhos, Hernâni e Dinis, fruto de relações anteriores.

