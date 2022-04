Foi através das redes sociais que Herman José recordou com carinho a falecida atriz Rosa Lobato Faria, esta quarta-feira.

Uma publicação que chegou para assinalar a data de nascimento da artista, que morreu em 2010. Rosa Lobato Faria nasceu a 20 de abril de 1932.

Junto de um vídeo com algumas fotografias da atriz, Herman José escreveu: "A querida Rosa Lobato Faria comemoraria 90 anos de vida. Muita saudade da amizade, do talento, do sentido de humor e do companheirismo".

