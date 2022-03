Elton John partilhou na sua conta oficial de Instagram as imagens que marcaram a festa da Elton John AIDS Foundation durante a cerimónia de entrega dos Óscares. O músico mostrou fotografias dos dois filhos e do marido, David Furnish, a posaram ao lado de Lady Gaga e lamentou não ter estado presente no evento.

O artista britânico justificou a sua ausência alegando ter outros compromissos profissionais no mesmo dia e à mesma hora.

Solidário com a tristeza de Elton John, e sempre pronto para a brincadeira, Herman José resolveu deixar um comentário na partilha do músico.

"Tinhas-me dito qualquer coisa e eu ia até lá dar uma mãozinha… Os colegas servem para isso mesmo", reagiu o português, que mais tarde resolveu destacar a sua mensagem na rede social Instagram.

Será que Elton John vai responder a esta brincadeira?

