Henrique Feist foi o entrevistado de Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me', da TVI, deste sábado. A conversa contou com grandes revelações, nomeadamente sobre os episódios de bullying que sofreu quando foi estudar para um colégio em Carcavelos.

O músico recordou algumas situações que ele e o irmão, Henrique Feist, sofreram na juventude e que o marcam até aos dias de hoje.

"Eu e o Nuno aparecíamos, com nove e dez anos, na televisão, a cantar. Não queiras saber o que isso era, nos anos 80. Uma vez, chicotearam o meu irmão com arame farpado. A mim, prenderam-me no duche e desligaram-me a água fria e escaldei-me. Éramos postos no caixote do lixo", contou.

Além dos episódios violentos, outro dos assuntos que marcou a conversa foi a perda dos pais, que morreram num intervalo de dois anos. Quando perdeu a mãe, Henrique Feist tinha 20 anos e foi o irmão o seu grande apoio.

