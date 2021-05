Henrique Feist é o grande protagonista do programa 'Conta-me' desta semana. O músico conta a história da sua vida em entrevista a Manuel luís Goucha.

"Sofri muito bullying na escola" começa por contar Henrique num teaser da entrevista partilhado nas redes sociais de Goucha.

Ainda nesta conversa, o artista lembra a tragédia que muito cedo marcou a sua vida. Henrique tinha 20 anos quando a mãe morreu e dois anos depois perdeu o pai.

"O Nuno amparou-me", diz, referindo-se ao irmão Nuno Feist.

No teaser partilhado por Goucha, Henrique confessa ter sentido que o pai partiu por ter vontade de ir para junto da mulher - mãe do músico: "Ele uma das coisas que disse foi: 'A Manuela já me está a chamar'", recorda, sem conseguir conter as lágrimas.

