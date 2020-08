Henri Castelli, de 41 anos, tem seguido rigorosamente todas as medidas para se proteger do novo coronavírus, como o próprio ator explicou em conversa com a revista Quem.

“Estamos sempre atentos porque a minha mãe mora comigo e ela tem 75 anos. É preciso tomar esses cuidados para evitar a doença”, explicou.

Pai do pequeno Lucas, de 13 anos, e de Maria Eduarda, de seis, fruto de relações anteriores, o artista contou ainda que também vive com o filho mais velho. Além disso, confirmou ainda que neste momento está solteiro, mas não fechou as portas do seu coração e está pronto para se apaixonar de novo.

"Não estou a namorar. Estou solteiro e a meter a cabeça no lugar, cuidando desta parte maluca dessa pandemia há quatro meses. Estou a tentar organizar-me e entender tudo o que está a acontecer no mundo. Mas isso não quer dizer que as relações ficaram para segundo plano. É que tentei cuidar da minha família, da minha mãe e organizar a vida junto com meus filhos. Foi uma fase mais de reflexão. Agora as coisas estão mais claras para mim e estou aberto a conhecer pessoas”, destacou.

