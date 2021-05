Depois de ter terminado a sua passagem pelo 'Hell's Kitchen', Diogo esteve no 'Casa Feliz', esta segunda-feira.

O ex-concorrente do programa de Ljubomir Stanisic, da SIC, recordou junto de João Baião e Diana Chaves o seu percurso, sem esquecer o passado com drogas, mostrando-se muito emocionado. Mas não ficou por aqui.

Além de ter preparado uma refeição, falou também do novo negócio que abriu com Lucas Fernandes e António Pedro, do 'Hell's Kitchen'.

Trata-se de um restaurante em Braga. "É uma mesa, é um conceito que só servimos entre seis a oito pessoas. Tem bastante pormenor, glamour. A nossa intenção é marcar as pessoas pela experiência, pela boa qualidade dos produtos com os quais trabalhamos e já fizemos a nossa inauguração oficial. Foi na sexta-feira, 7 de maio, e sábado, dia 8. Correu bastante bem, o feedback foi bastante positivo", contou.

