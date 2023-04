Ainda se lembra de Hélio Catarino? O chef de cozinha ficou conhecido após o vídeo em que aparecia a andar de skate enquanto gritava 'sai da frente, Guedes!'. À época, a popularidade foi de tal forma que chegou a participar num reality show da TVI, nomeadamente, a 'Casa dos Segredos 3', em 2013.

Este sábado, Hélio foi convidado do programa 'Dois às 10', onde falou sobre a sua perda de peso.

Tendo chegado a pesar 130 quilos, Hélio já perdeu quase 50.

"Tinha alguns problemas com a minha parede abdominal. Tinha a gordura visceral a empurrar a parede abdominal e cada vez que eu enchia os órgãos com comida ou água estava sempre em alongamento. Casa vez que eu contraía, tinha cãibras", confessou, notando que as dores é que o levaram a procurar ajuda.

O convidado nota que a nível estético não tinha problemas com a imagem, contudo, percebeu que se não fizesse nada estava em risco de, por exemplo, "sofrer um AVC" em dois anos.

Depois de encontrar um ginásio, eis que Hélio dedicou-se completamente a este estilo de vida. Treina todos os dias duas horas e muito raramente 'peca' na dieta, algo que acontece de seis em seis meses, normalmente.

Atualmente, Hélio pesa 84 quilos, contudo, o seu objetivo é chegar aos 80.

Veja o momento da entrevista.

Leia Também: Dalila Carmo dá dica de "sobrevivência" a mulheres que viajam sozinhas