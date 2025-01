Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não conseguiram esconder o espanto ao receberem no 'Dois às 10', da TVI, a história de Júlia, uma mulher de apenas 27 anos com hipertrofia mamária.

"Esta fotografia é tão impactante que não há ninguém que consiga ficar indiferente à história da Júlia", realçou Cristina Ferreira ao mostrar uma imagem na qual a convidada do programa matutino da TVI revela o impressionante tamanho dos seus seios.

Aos 12 anos, Júlia já usava copa D. Os médicos diziam-lhe que se tratava de uma "descompensação hormonal", mas nunca lhe foram apresentadas soluções.

Nunca teve namorados e poucos eram os amigos. "Não me sentia confortável a andar ao pé das pessoas", admitiu.

Desafiadas pela produção de 'Dois às 10', as cirurgiãs Marta Gouveia Duarte e Luísa Magalhães Ramos aceitaram analisar o caso de Júlia e, apesar dos riscos, avançar para a operação.

Na redução mamária, "considerada de alto risco", a convidada de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos perdeu mais de dois quilos e meio em cada mama. No total, "Júlia perdeu cerca de seis quilos nas mamas e recuperou a sua qualidade de vida".

Veja na galeria as imagens do impactante antes e depois e aqui o vídeo com a história completa.

