Com o regresso do 'TVI Extra', também regressaram as revelações bombásticas da comentadora Helena Isabel Patrício.

Na primeira emissão da segunda temporada do formato de notícias cor-de-rosa foi abordado o facto de Helena se ter mostrado interessada em conhecer melhor Francisco Monteiro, o que a levou a confessar que a própria já almoçou... com o irmão do vencedor do 'Big Brother'.

"Eu já almocei com o irmão dele, o João. Já tive um 'tête-à-tête' com ele e não passou daí. Pensei assim 'se aquele [Francisco] não chegar a tempo, tenho de me salvaguardar. Ofereceu [o jantar], claro, e fiquei embasbacada e pensei 'que miúdo educadíssimo'", relatou ainda.

Flávio quis saber em que estado ficou esta relação e perguntou se João "não quis nada em troca". "Não, só a minha amizade", respondeu Helena.

