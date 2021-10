Helena Isabel Patrício não ficou indiferente a um comentário de que foi alvo na sua página de Facebook, onde uma seguidora criticou o facto desta apoiar o político André Ventura.

"Alguém que dá credibilidade a André Ventura, perdeu qualquer respeito que tinha por si!", afirmou a referida internauta.

Palavras que não ficaram sem resposta por parte da comentadora do 'Big Brother': "Usufruo da liberdade que a vida me dá de poder apoiar quem quero e bem me apetece! Ser amiga do Dr. André não faz de mim alguém menos credível nesta sociedade".

O comentário e a resposta de Helena Isabel Patrício© Facebook - Helena Isabel Patrício

Leia Também: Ruben Rua indignado? Joana Marques ironiza com reação do modelo