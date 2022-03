Entre as muitas questões que lhe foram colocadas, a participação no 'Big Brother Famosos', da TVI, foi o grande destaque.

A dada altura, já no fim do 'Cala-te Boca', da MegaHits, quiseram saber: "A quem é que tiravas o lugar de comentador do 'Big Brother': Cinha Jardim, Flávio Furtado, Merche Romero, Susana Dias Ramos ou Zé Lopes?"

Curiosidade que não hesitou em responder: "Não disseste a que eu queria tirar... Eu queria tirar à outra, àquela Helena Isabel, Helena Patrício... Essa que passou a vida a dizer mal de mim. A essa é que eu lhe tirava o lugar".

Veja no vídeo abaixo todas as perguntas e respostas:

