Marta Gil foi convidada no programa 'Goucha' desta terça-feira, Dia da Mulher, para uma entrevista intimista conduzida por Cristina Ferreira. Ao abrir o coração, a artista acabou por falar do namorado, José Vale, que conheceu depois de regressar dos Estados Unidos, em 2020.

"Falo do Zé e começo a chorar. Quando as pessoas encontram alguém na vida e sentem o que eu sinto... Já tive outros namorados que adorei, mas acho que quando encontramos aquela pessoa que nos faz querer ser melhor todos os dias... Admiro tanto o Zé como ele me admira. Puxamos muito um pelo outro", disse.

Marta Gil adiantou que o namorado trabalha na área da informática e que o facto de serem de meios diferentes os faz alimentar ainda mais a admiração um pelo outro.

"Enaltecemo-nos um ao outro. Ele apoia-me tanto e é duro comigo também, como eu sou com ele. Isso é espetacular, quando encontramos alguém por quem somos apaixonados mas depois há todo este lado intelectual que para mim é importante e me faz querer ser melhor", acrescentou.

Depois de se desfazer em elogios à cara metade, a atriz foi surpreendida. O namorado retribuiu-lhe o carinho através de uma carta que foi lida por Cristina Ferreira.

"Às vezes só acreditas quando vês as mensagens de orgulho que vêm dos anónimos, mas a já sabes que a primeira mensagem de orgulho vem sempre de mim, da Sofia, do Fred e dos teus pais. Nós sabemos que vais sempre conquistar muito mais e estamos sempre ansiosos por ver o que aí vem. A única coisa insuportável que tens e ainda bem é a tua entrega e foco em seres a melhor naquilo que te propões a fazer e é por isso que nos tens ao teu lado sempre. É o que tu fazes no escuro que te traz à luz", escreveu o namorado da atriz.

Veja o momento aqui.

