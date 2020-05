Helena Costa tem-se mantido em casa com as filhas gémeas, Maria do Mar e Mercedes, em isolamento social, e tem vindo a partilhar nas redes sociais vários momentos destes dias.

As meninas são a maior parte das vezes o grande destaque da página de Instagram da mãe 'babada', como aconteceu esta terça-feira.

As pequenas Maria do Mar e Mercedes, que vão completar um ano no próximo mês de junho, receberam uma surpresa especial dos papás, um carro de brincar, momento que Helena Costa não resistiu em mostrar nas stories do Instagram.

"O gritinho dela", escreveu num dos vídeos que mostra o espanto de uma das filhas ao ver o brinquedo.

