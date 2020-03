"Os dias em casa são assim.. é muito bom podermos acompanhar o crescimento delas, a Maria do Mar já tem dois dentes de vampiro em cima e três em baixo, já diz 'ma ma ma', o que me derrete, e chama 'be' ao biberão ou chucha", começou por escrever a mamã 'babada' na legenda de uma fotografia que partilhou recentemente na sua página do Instagram.

Desde que as filhas gémeas nasceram que Helena Costa tem vindo a destacar vários momentos na rede social, e este domingo foi mais um dia para a figura pública falar aos seguidores do quanto as bebés cresceram.

"A Mercedes já diz 'olá' muito bem e repete o 'olá' para tudo, quando está irritada diz 20 vezes 'olá', já tem dois dentes em baixo e um em cima que bate no de baixo o que faz com que fique com uma cara muito engraçada sempre que experiencia tal novidade. Brincam muito uma com a outra e da vontade de ficar horas a observá-las! Apesar de andar cansada porque o trabalho cá em casa é constante e nem um livro ou um filme consigo ver, sinto que sou muito abençoada", acrescentou.

Além do texto, Helena Costa publicou ainda nas stories alguns vídeos das meninas. Veja na galeria.

