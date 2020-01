Uma das filhas gémeas de Helena Costa, a pequena Mercedes, esteve internada no hospital durante dez dias com uma bronquiolite. Entretanto, a menina, de seis meses, recebeu alta hospitalar, notícia que a figura pública partilhou logo com os fãs.

Além da mensagem que deixou aos que a seguem no Instagram, Helena partilhou ainda nas stories alguns vídeos da bebé.

Inicialmente, aparece a figura pública com a filha ao colo, ainda no hospital, a 'festejar'. Depois é possível ver a menina já em casa. "O presente que ganhou depois de voltar do hospital", escreveu a mamã na legenda de uma das imagens, que pode ver na galeria.

