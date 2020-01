Helena Costa deixou os fãs preocupados quando esta semana revelou na sua página do Instagram que uma das filhas gémeas, a pequena Mercedes, estava internada no hospital há mais de uma semana com uma bronquiolite.

Dias após o desabafo que partilhou na rede social, a figura pública voltou a recorrer ao Instagram para partilhar as boas notícias: a menina já teve alta hospitalar.

"Foram 10 dias intensos, mas estou muito feliz porque hoje já estamos os quatro em casa! Elas ainda vão estar frágeis por uns bons dias por isso agora vou mesmo ser aquela mãe chata que não vai tolerar uma brisa de corrente de ar ou alguém que tenha estado doente nos últimos três anos! Venha 2020! Começa agora", disse Helena Costa.

