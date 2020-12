O Instagram de Helena Costa é um verdadeiro poço de ternura e esta quinta-feira a atriz somou mais uma partilha amorosa em que as protagonistas são as filhas, Maria do Mar e Mercedes.

As gémeas de um ano aparecem divertidas a brincar lado a lado numa cozinha em minuatura.

"Filhas preparem o jantar que a mãe vai hoje para casa e vai ter todo o tempo do mundo para vocês", escreveu a mamã babada na legenda das imagens.

Ora veja.

