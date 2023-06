Helena Costa fez um emocionante desabafo esta quarta-feira, dia 14 de junho, no qual relatou - com muito carinho à mistura - o final da sua mais recente relação amorosa, mantida em segredo até então.

O namoro, segundo explicou nessa mesma partilha, deveu-se à distância entre ambos, embora tenha sublinhado a felicidade que sentiu durante todo o tempo em que estiveram juntos.

O tema foi comentado em vários programas de televisão, nomeadamente no 'Dois às 10', da TVI. Por lá, alguns comentadores pareceram não compreender por que motivo a distância ditou o término do namoro, e a dada altura brincou-se com o assunto, dizendo que talvez a pessoa em causa fosse "de Marte".

Helena Costa não gostou destas palavras e fez hoje uma nova partilha. Nela, aproveitou para esclarecer alguns detalhes sobre esta relação, mas não deixou de lado as críticas ao formato matutino da TVI.

"Acabei de ver um programa de televisão daqueles em que comentam da minha vida como se dela soubessem melhor que eu. Na verdade, o erro dá-se porque realmente às vezes partilho pouco da minha vida privada e isso dá asas a uma imaginação irreal. Como a minha última publicação tocou muita gente e recebi muitos desabafos sentidos assim como muita empatia vossa, explico melhor a ordem cronológica para que a informação que tenham seja a correta. Se não, pode dar-se o caso de ter pessoas (incluído a minha mãe) a dizerem-me que não é verdade porque a revista ou o programa tal dizia tal", começou por dizer a atriz, que confessou querer "sentir este assunto esclarecido".

"Em 2021 divorciei-me, em 2022 estive um ano com uma pessoa. Em 2023 conheci outra pessoa que não 'é de Marte' mas sim de Espanha (não tem Instagram) com 7/8 horas de distância para lá e outras 7/8 para cá de carro cada vez que nos queríamos ver. As soluções de avião não eram viáveis… A força da nossa vontade de estar juntos superou qualquer hora de viagem, mas com o tempo a balança do amor/sacrifício começou a pesar para o lado do sacrifício/obrigações no nosso país. Foi um término maduro, sofrido e muito respeitoso", relatou Helena de seguida, terminando com um agradecimento a quem a tem apoiado neste momento difícil.