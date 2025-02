Joana Teles aproveitou esta quinta-feira, 27 de fevereiro, para deixar um desabafo nas redes sociais.

"Das stories para o feed, a partilha que fiz que mais feedbacks gerou. Não é crítica, é constatação. Feita por quem já lá esteve e por quem preferiu despertar", escreveu na legenda que acompanha a publicação.

Já nas imagens partilhadas, pode ver-se uma fotografia da apresentadora encostada a uma árvore, mas também o texto que provocou o burburinho nas redes sociais.

"As pessoas estão cada vez mais parecidas com zombies. Distraem-se com videozinhos de gatinhos fofinhos, de pessoas a vestirem-se, a arrumarem a casa, a fazerem desafios e assim desperdiçam minutos, horas, semanas e anos preciosos das suas vidas. Isto não é uma crítica, é uma constatação".

"Está difícil de encontrar bons ouvidos, está difícil encontrar pessoas empáticas, pessoas generosas, porque as pessoas estão distraídas com um mundo irreal e, com isso, não percebem a lavagem cerebral de que estão a ser alvo", continuou.

"[...] Todos sabemos que é muito difícil dominar uma sociedade hipnotizada, certo? Já vivemos isto no passado e o resultado foi desastroso [...]. Ouço tanta gente a queixar-se e a pôr a culpa no mundo, quando a culpa está no seu comportamento de vítima. De si mesmo. Há uma coisa muito poderosa e que essa sim, acredito eu, pode mudar a nossa vida para sempre: Auto-responsabilização. E essa não aparece em nenhum feed", concluiu.

