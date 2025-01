Depois de perder a sua casa de Malibu por causa dos incêndios da Califórnia, Paris Hilton tem-se mostrado a fazer voluntariado e doações para ajudar as vítimas.

No domingo, 19 de janeiro, decidiu animar os seus seguidores no Instagram com um vídeo adorável do filho.

"Um vídeo do Pheeny adormecido e cãezinhos para o vosso 'feed'. Com tudo o que se passa à nossa volta, às vezes precisamos de um lembrete adorável para tirarmos um momentos para nós próprios", lê-se na legenda da publicação.

No vídeo, é possível ver o filho, Phoenix, enrolado numa manta, a dormir no sofá, com dois cães encostados a si.

