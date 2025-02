"Hoje foi dia de testar se as minhas antigas calças já me servem e cá estão elas": foi desta forma que Joana Teles começou por partilhar com as seguidores da sua página de Instagram um momento marcante na vida de todas as mulheres na fase do pós-parto.

"Assim que as vesti, dei por mim a cometer o erro de comparar pós-partos anteriores, onde recuperei mais rapidamente. Mas depois a minha consciência resgatou-me desse lugar sem sentido", refletiu.

"Isto serviu-me de lembrete para reforçar que, não só não faz sentido nenhum compararmo-nos com outras pessoas, como também não faz sentido compararmo-nos connosco mesmas, ainda que em fases similares. Não se ganha nada com isso. E há muitos fatores a ter em conta. Temos tendência a ser muito duras e exigentes connosco mesmas, não achas?", questiona, por fim.



© Instagram - Joana Teles

Recorde-se que a apresentadora, de 42 anos, é mãe, de João Maria, que nasceu em outubro do ano passado, Maria Inês, de 11 anos, e Afonso Maria, de sete, frutos do casamento atual com Pedro Costa Lopes. A comunicadora da RTP tem ainda um filho (o mais velho), que nasceu de uma relação anterior.

