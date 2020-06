Este fim de semana foi repleto de emoções para Helena Costa. As filhas gémeas da atriz, Mercedes e Maria do Mar, completaram o primeiro aniversário e a data foi celebrada com toda a alegria e amor.

Também nas redes sociais a mamã babada não deixou que o primeiro ano de vida das bebés passasse despercebido e deixou, esta segunda-feira, uma palavra a todas as pessoas que acarinharam a família nesta data.

"Foi um dia mesmo bonito! Parabéns filhas lindas!! Só agora parei um bocadinho para conseguir partilhar algumas fotos! Hoje foi dia da consulta dos 12 meses e vacinas, depois fui a correr para o estúdio para gravar até à última cena e estive sempre com o coração apertado, cheguei a casa e estavam a dormir... Mãe sofre mas também é muito feliz! Obrigada pelas vossas mensagens, fico de coração ainda mais cheio! Gostava de conseguir ter tempo para responder a todas, não me levem a mal por não conseguir! Por isso mando um beijinho grande e muito obrigada", escreveu.

Leia Também: Helena Costa mostra festa do primeiro aniversário das filhas