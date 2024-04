Angie Costa celebrou 24 anos esta terça-feira, dia 30 de abril, e comemorou a data com família e amigos.

Na sua conta no Instagram, a influenciadora partilhou uma fotografia sua a preto e branco, onde também aparece de costas o filho, Martim, de dois anos, e o carrinho de bebé da filha, Alice, de um mês. Na legenda da publicação, Angie deixou agradecimentos.

"Foi um dia bom. Surpresas boas dos meus. Obrigada a toda a gente que teve um bocadinho para me desejar os parabéns. Mais um ano do vosso lado também. Obrigada por me acompanharem e fazerem parte desta viagem bonita", escreveu a influenciadora na legenda da foto, que pode ver na publicação abaixo.

