Mercedes e Maria do Mar, as filhas de Helena Costa, comemoram quatro anos no passado dia 28 de junho e celebraram no último fim de semana a sua festa de aniversário.

Nas redes sociais, a atriz partilhou algumas fotografias captadas durante o momento em que as meninas sopravam as velas, nas quais se pode ver o bolo, cor de rosa, com decoração de arco-íris e unicórnios.

"O auge da festa é cantar os parabéns e qual das 3 a mais entusiasmada!", escreveu a atriz.

Já ao final do dia desta segunda-feira, dia 3, Helena Costa publicou mais imagens deste dia especial, nas quais se podem ver as decorações, com motivos de estrelas e balões em formato de unicórnio, assim como algumas convidadas, como Carina Caldeira e Marta Leitão.

