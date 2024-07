Gisele Bündchen completou 44 anos de vida no sábado, dia 20 de julho, e celebrou a data junto da irmã gémea, Patricia Bündchen.

No Instagram, a modelo publicou um conjunto de imagens e escreveu: "Grata por estar a comemorar mais um ano ao redor do sol com a minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Sinto-me abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com este novo ano que se inicia".

Após a partilha, foram várias as carinhosas mensagens de parabéns que recebeu na caixa de comentários da publicação. Veja na galeria as fotografias que Gisele Bündchen mostrou aos fãs.

