A contar os dias para dar as boas-vindas ao primeiro bebé, Helena Coelho viajou no tempo e recordou onde estava há precisamente dois anos: No Brasil, na festa de anos da cantora Anitta.

O momento foi recordado numa divertida montagem, na qual partilhou uma memória da festa e uma fotografia atual, em que aparece no sofá a exibir a barriguinha.

"Há dois anos atrás... No Rio de Janeiro, na festa de anos da Anitta! Hoje, o estado da pessoa. A pensar numa 'festa' cheia de gente, numa viagem... Parece quase impossível", escreveu na legenda.

Partilha de Helena Coelho nas Instagram Stories© Instagram

Leia Também: "A pessoa tem insónias só porque sim, caminha que nem um pinguim..."