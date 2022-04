Helena Coelho está na capa do novo álbum da cantora Anitta? Não, não é a digital influencer portuguesa que vemos numa das muitas imagens que fazem parte da capa de 'Versions Of Me - The album', mas as semelhanças não deixaram ninguém indiferente.

"A quantidade de mensagens que estou a receber. Eu mesma achei que era eu", declara Helena ao partilhar uma das mensagens que recebeu de uma seguidora que notou as parecenças.

Todas as imagens que fazem parte da capa do álbum são de Anitta, mas se fosse Helena Coelho ninguém daria pela diferença. Concorda?



© Reprodução Instagram/ Anitaa



