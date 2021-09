A semana de Helena Coelho começa com um novo desafio para a influenciadora digital. A também apresentadora da TVI estreia-se hoje, segunda-feira, enquanto apresentadora dos 'Diários' do 'Big Brother' ao lado de Mafalda de Castro (já mais antiga nestas andanças).

A preparar-se para o dia, Helena fez uma publicação na sua conta de Instagram onde mostrou o seu lado mais natural.

"Tu queres ver que eu já não sei fazer isto? Vai um (primeiro) look do dia, com cabelo molhado, sem maquilhagem, com uma camisola que tenho há quase um ano mas que só tirei a etiqueta hoje porque antes não servia e sem saber o que calçar porque o São Pedro não se decide se é Verão ou Inverno", escreveu na legenda da publicação.

Ora veja:

