Helena Coelho vive uma fase muito feliz da sua vida. No passado dia 10 de março, a influenciadora e apresentadora foi mãe pela primeira vez com o nascimento da pequena Íris, fruto do seu relacionamento com o personal trainer Paulo Teixeira.

Na sua conta de Instagram, Helena tem vindo a partilhar com os seguidores com se tem adaptado à maternidade.

Recentemente, por exemplo, disse que ainda se encontrava no processo de recuperação física, pelo que se enquadrava entre as roupas da gravidez que já lhe ficam lágrimas e a suas roupas de sempre, que lhe ficam largas.

Apesar de cada mulher demorar o tempo que lhe é mais apropriado, no caso de Helena não se tem feito demorar. Ainda esta quarta-feira, dia 21 de abril, a comunicadora mostrou um visual aos seguidores através das stories que a mostra em forma.

Veja o vídeo.

