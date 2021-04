"A magia de ter um recém-nascido em casa. Têm sido dias de muita aprendizagem, muita descoberta, a viver todos os clichês que sempre me falaram e que eu achava que só podia ser exagero". Foi com estas palavras que Helena Coelho voltou a falar aos fãs sobre a maternidade, depois de ter sido mãe pela primeira vez no passado fim de semana.

Uma publicação que chega depois de ter revelado o nome da filha, Íris, e onde aproveita para agradecer todo o carinho que tem recebido.

"Quero agradecer-vos pelo carinho incrível que têm tido por nós nos últimos dias, é muito especial saber que construímos uma comunidade tão coesa, de seguidores próximos e com a sensação de amizade verdadeira ainda que virtual", destacou.

"Tornei-me a pessoa que mais temia, a que vos enche de fotos e stories sobre este assunto mas... lamento, i can’t help myself. Sabem... precisava tanto da Íris na minha vida e não sabia", escreveu ainda na legenda de uma nova fotografia da bebé, fruto da relação com o personal trainer Paulo Teixeira.

Leia Também: "É surreal". Nome da filha de Helena Coelho torna-se tendência no Twitter